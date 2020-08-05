The Simpsons Beyrut patlamasını da mı bildi? Lübnan'da yaşananlar kehanetlerinin arasında var mı? Meğer...
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi gibi global olayları daha önce bilen Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü ve Tom Hanks'in coronaya yakalanmasının kehanetleri arasında bulundurduğu ortaya çıkmıştı. Kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons hakkında şimdi de sosyal medyada Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamayı da bildiği iddia ediliyor. Peki The Simpsond Beyrut patlamasını bilmiş olabilir mi?
05.08.2020 10:45
- Son Güncelleme: 05.08.2020 10:49
Simpson hayranları Beyrut patlamasının ardından bu görüntüleri paylaşmaya başladı. Daha önce tsunami, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı, Çin'den dünyaya bulaşan corona virüs gibi olayları yıllar önce yayınlayan Simpsonlar dizisinde bu kez de Beyrut saldırısının benzerinin yayınlandığı iddia edildi.
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