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    • 05.08.2020 12:20
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    Son dakika: duyurdu! 'de en yoğun denetim yarın başlıyor

    Gelen son dakika haberine göre, hesabından son dakika açıklamalarında bulundu. Koronavirüse karşı 'de bugüne kadar en yoğun denetimin yarın gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Soylu 'Hepimiz sahada olacağız' dedi.

    Bakan Soylu duyurdu! Türkiye'de en yoğun denetim yarın başlıyor

    Koronavirüs salgınının korkutan artışı sonrasında ilgili tüm bakanlıklar tedbir ve denetlemeler dahil birçok uygulamayı yeniden gündemine aldı. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili çalışmalarına hız verdi. Bakan Süleyman Soylu bugün yaptığı son dakika açıklamasında Kovid-19 salgını denetimlerine ilişkin yeni kararı duyurdu. Buna göre yarın itibarıyla düğmeye basılıyor.

    YARIN EN YOĞUN DENETİM BAŞLIYOR

    İçişleri Bakanı Soylu "Yarın tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

    açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

    Yarın, Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.

    Pazarlar
    İşyerleri
    Marketler
    Toplu taşıma
    Yollar
    Alışveriş alanları
    Lokantalar
    Kafeteryalar
    Ticari taksiler ve
    tüm yaşam alanlarında

    Hepimiz sahada olacağız
    Valiler
    Kaymakamlar
    Belediye Başkanları
    Esnaf ve Ticaret Odaları Kurum Müdürleri
    Kolluk
    Zabıta

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