Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Şans oyunu sevenler ve zengin olma hayali kuranlar yeni şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'ya büyük ilgi gösteriyor. Yeni oyun Çılgın Sayısal Loto'ya ilgi bir hayli yoğun oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun önceki çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 50 milyon 381 bin 521 TL'lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretmişti. Bugün yapılacak çekilişte 50 milyon TL büyük ikramiye verilecek. Peki, Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.