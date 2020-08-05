Mahkeme Başkanı’nı ölümle tehdit eden DHKP-C’liler yakalandı

GÖRÜNTÜLER İDDİANAMEDE

İddianamede, şüphelilerin pankartı asmaya giderken ki güvenlik kamera görüntüleri de tek tek yer aldı. Bir iş yerinden alınan kamera görüntüsünde olay saatinde iki erkek şahsın geçtikleri, Berdan A.'nın üzerinde yeleği olduğu ve şapkasını ise ters çevirdiği görüldü. İkilinin mavi bir poşet ile olay yerine gittikleri, Çağlayan Adalet Sarayı'na giden sokak üzerinde hareket ettikleri, ellerinde bulunan ve pankartın içerisinde olduğu değerlendirilen poşet ile olay yerine yürüdükleri kaydedildi.

Olay yerine gelen iki şüphelinin birinin gözcülük yaptığı, diğerinin ise pankartı astığı belirtildi. Pankartı asan şüphelilerin olay yerinden uzaklaştığı, ellerinde ise mavi poşetin bulunmadığı belirtildi.