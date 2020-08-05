Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi.

Yardımlar Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde Sağlık Bakanlığı T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanmış tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli bulunan uçağımız Etimesgut'tan Beyrut için kalkış yaptı" açıklamasıyla duyuruldu.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde @saglikbakanligi , @AFADBaskanlik ve @Kizilay tarafından hazırlanmış tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli bulunan uçağımız Etimesgut'tan Beyrut için kalkış yaptı. pic.twitter.com/ARewJybYCg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2020

Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

ARAMA KURTARMA EKİBİ DE UÇAKTA

Bölgeye, Sağlık Bakanlığınca 21 UMKE personeli, 2 acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, 1 kurtarma aracı ve Türk Kızılayına ait 3 personel, arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.

Öte yandan, kargo uçağı havalanmadan önce Etimesgut Askeri Havaalanında basın mensuplarına açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Beyrut'ta gerçekleşen patlama sonrası istenilen desteğin gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Güllüoğlu, patlama sonrası bölgede ciddi bir travma olduğunu ve travma tedavisi konusunda uzman cerrahi ekipler dahil olmak üzere, ortopedi, genel cerrahi, acil tıp uzmanları ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan 20 kişilik UMKE ekibinin bölgeye gideceğini kaydetti.