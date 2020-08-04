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    • 04.08.2020 14:34
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    'da ziyaretleri

    'da koronavirüs tedbirlerine uyulmaması ve son günlerde Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması nedeniyle valilik tarafından kentte ziyaretleri .

    O ilimizde taziye ziyaretleri yasaklandı

    Valiliği kentte son bir haftada ciddi oranda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ziyaretlerini yasakladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta vaka sayısının en çok olduğu 5 il arasında gösterdiği Şanlıurfa'da pozitif vaka sayısında artış yaşanıyor. Buna rağmen kentte sosyal mesafe ve maske kurallarına çoğunlukla uyulmadığı görülürken, hastanelerde test yaptırmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

    TAZİYE YASAKLANDI

    Filyasyon çalışmaları sonucunda elde edilen bilgilere göre son günlerde yaşanan vaka artışlarının nedeninin taziye ziyaretleri olduğunun tespit edilmesi üzerine taziye ziyaretlerini yasakladı. Evde, camide ve taziye evinde yapılacak olan taziyeleri yasaklayan valilik, cenaze sahiplerini bilgilendirmesi için cami görevlilerine talimat verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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