Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.08.2020 14:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2020 14:35
    ABONE OL

    ne kadar? İstanbul Ankara 2020!

    ne kadar? İstanbul Ankara merak edilen konulardan birisi oldu. Üniversite tercihleri için özel üniversite yazmayı düşünen ve bu okullara gitmek isteyen kişiler fiyatları da merak ediyor. Bilindiği üzere üniversitelerin fiyatları bölümlere ve okullara göre değişiklik gösteriyor. Peki, ? İşte güncel özel üniversite fiyatları!

    Özel üniversite ücretleri ne kadar? İstanbul Ankara özel üniversite fiyatları 2020!

    Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2020 İstanbul Ankara özel üniversite fiyatları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Çocuğunu özel üniversiteye kaydettirmek isteyen aileler ve özel üniversite tercih edecek öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi özel üniversite ücretleri oldu. Peki, özel üniversite ücretleri ne kadar?

    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

    Tıp Fakültesi %50 Burslu : 56.501,25 TL

    Diş Hekimliği Fakültesi : 103.445,50 TL

    Mühendislik : 70.005,50 TL
    %50 Burslu : 35.002,75 TL

    Hukuk : 73.150 TL
    %25 Burslu : 54.862,50 TL

    Sağlık Bilimleri : 64.866 TL
    %50 Burslu : 32.433 TL – %25 Burslu : 48.649,50 TL

    İletişim : 66.063 TL
    %50 Burslu : 33.031,50 TL

    Mimarlık : 70.005,50 TL
    %50 Burslu : 35.002,75 TL – %25 Burslu : 52.504,13 TL

    Uygulamalı Bilimler : 66.063 TL
    %50 Burslu : 33.031,50 TL

    Eğitim Bilimleri : 64.866 TL
    %50 Burslu : 32.433 TL

    İisbf : 67.146 TL
    %50 Burslu : 33.573 TL

    Konservatuvar : 70.870 TL

    Hazırlık : 67.146 TL
    %50 Burslu : 33.573 TL

    SABANCI ÜNİVERSİTESİ

    Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2020 girişli)
    Burssuz: 108.500 TL

    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 2020 - 2021 YENİ KAYIT EĞİTİM ÜCRETLERİ

    MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ :72.000 TL

    İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER: 72.000 TL

    HUKUK FAKÜLTESİ: 72.000 TL

    İLETİŞİM FAKÜLTESİ: 72.000 TL

    İŞLETME FAKÜLTESİ: 72.000 TL

    İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU: 72.000 TL

    KOÇ ÜNİVERSİTESİ

    Koç Üniversitesi ücretlerle ilgili sayfasında şu açıklamayı gerçekleştirmiş;

    "Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 110.000 TL'dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 151.250 TL'dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 110.000 TL'dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

    2020-2021 Eğitim Yılı ücretinin, eğitimin, yetkili kamu kurumlarınca COVID-19 sebebiyle alınacak kararlar çerçevesinde, kısmen veya tamamen uzaktan verilmesinin gerekebileceği ve salgına karşı alınacak tedbirler sebebiyle kampüsteki hizmetlerin sınırlı olarak sunulabileceği göz önüne alınarak, yeni girişli öğrenciler bakımından 110.000,00 TL, 2019 ve öncesi girişli öğrenciler bakımından 106.000,00 TL olarak belirlenmesine; 2018 ve öncesi girişli öğrenciler bakımından ise 2019 girişlilerle aynı oranda artış uygulanmasına, 2020-2021 Eğitim Yılı kontenjanın 1.231 öğrenci ve efektif olarak 819.5 tam ücret ödeyen öğrenci şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

    Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir.

    Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz."
    Haberler Güncel Özel üniversite ücretleri ne kadar? İstanbul Ankara özel üniversite fiyatları 2020!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri