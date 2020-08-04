Özel üniversite ücretleri ne kadar? İstanbul Ankara özel üniversite fiyatları 2020!

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi ücretlerle ilgili sayfasında şu açıklamayı gerçekleştirmiş;

"Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 110.000 TL'dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 151.250 TL'dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 110.000 TL'dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

2020-2021 Eğitim Yılı ücretinin, eğitimin, yetkili kamu kurumlarınca COVID-19 sebebiyle alınacak kararlar çerçevesinde, kısmen veya tamamen uzaktan verilmesinin gerekebileceği ve salgına karşı alınacak tedbirler sebebiyle kampüsteki hizmetlerin sınırlı olarak sunulabileceği göz önüne alınarak, yeni girişli öğrenciler bakımından 110.000,00 TL, 2019 ve öncesi girişli öğrenciler bakımından 106.000,00 TL olarak belirlenmesine; 2018 ve öncesi girişli öğrenciler bakımından ise 2019 girişlilerle aynı oranda artış uygulanmasına, 2020-2021 Eğitim Yılı kontenjanın 1.231 öğrenci ve efektif olarak 819.5 tam ücret ödeyen öğrenci şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir.

Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz."