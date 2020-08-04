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    • 04.08.2020 16:55
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    'tan ve velilere "" uyarısı! 'Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?'

    Bakanı Ziya Selçuk, çocukların birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okulları sağlıkla açmak için gece gündüz çalıştıklarına işaret ederek, "Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı siz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?" uyarısında bulundu.

    Bakan Selçuk'tan öğrenci ve velilere uyarı!

    Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"

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    Haberler Güncel Bakan Selçuk'tan öğrenci ve velilere "maske" uyarısı! 'Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?'
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