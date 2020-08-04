Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara şans oyunlarının çekiliş günleri ve saatleri değiştirildi. 1 Ağustos tarihinden itibaren tüm oyunların çekilişleri www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor. Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Şans oyunlarının çekildiği gün ve saatleri öğrenmek isteyenler ise Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LOTO, SAYISAL LOTO, ŞANS TOPU VE ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?