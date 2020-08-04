"Covid hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekip, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevlendirilecektir. Sadece Meslek Hastalıkları Hastanesi'ndeki, Meslek Hastalıkları Poliklinikleri görev yapmaya devam edecektir. Ancak bu polikliniğe başvuran hastalardan hastaneye yatması gereken olursa Atatürk Göğüs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatışı yapılacaktır. Meslek Hastalıkları Hastanesi'ndeki toksikoloji laboratuvarı bu hastalar için hizmet vermeye devam edecektir. Beytepe Murad Erdi Eker Devlet Hastanesi mali olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlanacaktır. Covid hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekibin isteyenlerinin geçici görevleri il içerisinde yapılacaktır. İlçe devlet hastaneleri, Covid-19 hastalarının tedavisini, Bilim Kurulu'nun algoritmaları yönünde kendileri yapacaktır. Sadece PCR (+) yoğun bakım hastaları ile PCR (-) ya da daha test sonucu çıkmamış ama CT (+) yoğun bakım hastalarını merkez hastanelerine sevk edeceklerdir."