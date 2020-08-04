4 Ağustos korona tablosu akşam saatlerinde vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar 4 Ağustos korona tablosu hakkında özellikle akşam saatlerinde yapılan açıklamayı bekliyor. Dün Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte son durum...

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.