Günler ne zaman kısalacak? Yazgündönümü özellikleri nelerdir?

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?



Yaz gün dönümü, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez dik olarak geldiği zamandır. Yaz gün dönümünde kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Yaz gün dönümünden sonra kuzey yarım kürede günler kısalmaya başlar. Yaz gün dönümü 4 yılda bir 20 Haziran'da kutlanır. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarım kürede yazın, güney yarım kürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.