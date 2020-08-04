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    • 04.08.2020 18:03
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    Gitgide erken kararan havalardan dolayı vatandaşlar ? Sorusuna yanıt arıyor. Kışın ise bu durumun tam tersi yaşanıyor. Ağustos ayında olduğumuz şu günlerde günlerin kısalmaya başladığını görüyoruz bu durum ise 21 Haziran’dan bu yana devam ediyor. Peki 21 Haziran yazgündönümü nedir, neler yaşanıyor? İşte ? Sorusunun merak edilen cevabı…

    Günler ne zaman kısalacak? Yazgündönümü özellikleri nelerdir?

    Yaz aylarının yaşanmaya devam ediyor, Ağustos ayının ardından sonbahar mevsimine geçilecek. Günlerin ne zaman kısalacağı bu aralar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Eylül'de ekinoks yani gece gündüz eşitliği yaşanacak ve sonrasında gündüzler kısalmaya başlayacak. İşte yazgündönümünde yaşanan değişimler bize etkileri…

    21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

    Yaz gün dönümü, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez dik olarak geldiği zamandır. Yaz gün dönümünde kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Yaz gün dönümünden sonra kuzey yarım kürede günler kısalmaya başlar. Yaz gün dönümü 4 yılda bir 20 Haziran'da kutlanır. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarım kürede yazın, güney yarım kürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

    21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ

    Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik düştüğü zamandır.
    1.Dünya'nın Kuzey Yarım küresi Güneş'e daha yakındır.
    2.Kuzey Yarım kürede yaz, Güney Yarım küre'de kış mevsimi başlar.
    3.Aydınlanma çemberi; Kutup dairelerine teğet geçer.
    4.Kuzey Yarım küre'de en uzun gündüz, Güney Yarım küre'de en uzun gece gece yaşanır ve ertesi gün kısalmaya başlar.
    5.Kuzeye gidildikçe gündüzler, Güneye gidildikçe geceler uzar.
    6.Kuzey Kutup Dairesinde ve Kuşağında 24 saat gündüz, Güney Kutup Dairesinde 24 saat gece yaşanır.
    7.Kuzey Yarım kürede, saat 12:00'de cisimler yıl içindeki en kısa gölgesi, Güney Yarım kürede ise en uzun gölgesi oluşur. 8.Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulmasının en az olduğu yer Yengeç Dönencesidir.
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