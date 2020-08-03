YÖK Sanal Fuarı başlıyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabı üzerinden duyuru yaptı. Saraç, aynı zamanda sınava giren öğrencileri gösterdikleri performans dolayısıyla tebrik etti. YÖK Sanal Fuarı ile öğrencilerin tercih sürecini sıkıntısız şekilde geçirmeleri amaçlanırken, pandemi döneminde yaşadıkları yönsüzlüğün de giderilmesi isteniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği tarafından hazırlanan verileri paylaştı. Paylaşılan verilerde üniversitelerden mezun olan adayların bitirdiği bölüme göre iş bulma yüzdesine yer verildi. İşte en kolay iş imkanı olan bölümler
YÖK SANAL FUARI NEDİR?
YÖK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada da dijital ortamda 4-7 Ağustos'ta düzenlenecek fuarda; yükseköğretim kurumlarındaki programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler anlatılacak.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;
"İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla fuar düzenleyeceğiz. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek Sanal Fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Bu Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: İşte en kolay iş imkanı olan bölümler
Sıralamaya bakacak olursak ilk olarak Tıp mezunlarının yüzde 100 'lük oran ile ilk sırada olduğu görüldü.
İkinci sırada ise Elektronik Mühenidliği bölümü var. Bu mesleğin iş bulma oranı ise yüzde 97,74.
Üçüncü sırada ise Elektrik Mühendisliği bölümü var. Bu bölüm mezunlarının iş bulma oranı, yüzde 94,24 olarak açıklandı.
Üniversite sıralamasına baktığımızda ise mezunları kolay iş bulan üniversiteler şu şekilde sıralandı:
Sabancı Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
BÖLÜM SIRALAMASI
Mezuniyete göre en çok iş bulan bölümler şu şekilde:
1 Tıp 100,00
2 Elektronik Mühendisliği 97,74
3 Elektrik Mühendisliği 94,24
4 Bilgisayar Mühendisliği 89,93
5 Eczacılık 88,95
6 Diş Hekimliği 77,59
7 Endüstri Mühendisliği 73,80
8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 71,71
9 İnşaat Mühendisliği 71,23
10 Makine Mühendisliği 68,46
11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 68,03
12 Tekstil Mühendisliği 65,38
13 Veterinerlik 61,82
14 Maden Mühendisliği 61,18
15 Geomatik/Harita Mühendisliği 58,65
16 Mekatronik Mühendisliği 51,56
17 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 51,04
18 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 50,43
19 Mimarlık 50,21
20 Hemşirelik 49,95
21 Gıda Mühendisliği 46,78
22 Turizm ve Otel İşletmeciliği 45,04
23 Kimya Mühendisliği 44,62
24 İç Mimarlık 44,59
25 Jeoloji Mühendisliği 43,25
26 İstatistik 42,52
27 Şehir ve Bölge Planlama 42,01
28 İşletme 40,06
29 Matematik 37,85
30 Kimya 36,36
31 Psikoloji 36,11
32 Dil ve Edebiyat 36,07
33 İletişim 34,07
34 Öğretmenlik Programları 33,10
35 Uluslararası İlişkiler 33,06
36 Beslenme Ve Diyetetik 32,46
37 İktisat 32,06
38 Hukuk 31,23
39 Çevre Mühendisliği 29,33
40 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 29,05
41 Biyoloji 28,22
42 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 27,62
43 Radyo Televizyon ve Sinema 25,67
44 Ekonometri 25,60
45 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 23,39
46 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 21,88
47 İlahiyat 21,81
48 Bankacılık ve Finans 20,31
49 Sosyoloji 14,16
50 Maliye 9,74
Peki siz hangi bölümü tercih edeceksiniz? Aşağıdaki yorum kısmından yazarak diğer öğrencilerle bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.
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YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR
2020 yılı YKS tercihleri 6 Ağustos 2020 günü başlayacak.