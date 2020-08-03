Yangında hayvan yemi olarak kullanılacak 300 ton saman ile 100 ton yoncanın kül olduğu tespit edildi.

Çiftlik Sahiplerinden Hasan Bal, "İlçemize modern 15 binmetrekare alan sahip bir hayvan çiftliği kuruyoruz. 380 büyükbaş hayvanlık çiftliğimizin samanlığında bilinmeyen nedenle çıkan yangında 300 ton saman, 100 tonda yoncamız kül oldu. Tek tesellimiz alımını yaptığımız hayvanlarımızı çiftliğimize getirmemiş olmamızdır" dedi.