'Vaka sayısında patlama olabilir'

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk de konuya ilişkin şunları söyledi:

"Şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgiler korona geçiren bir kişinin bir daha hastalanmayacağını veya çok daha hafif semptomlarla hastalığı atlatacağını gösteriyor. Antikor ortadan kalkmış olsa da bağışıklık sistemini idare eden T ve B lenfositleri yedek güç olarak vücudumuzda duruyor. İnsan vücudu çok akıllı bir organizma. Vücudumuz zaman içinde antikoru sonlandırsa da bellek lenfositleri duruyor ve olası bir saldırıda harekete geçmeye hazır bekliyor. Umarım yanılırım ancak Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayımızda patlama olabilir. Kurban Bayramı'nda bir gevşeme tabloyu altüst edebilir. Toplu organizasyon görüntülerinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığını görüyoruz. Ağustos ayı biraz sıkıntılı geçebilir."

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ DEĞİŞTİ

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na konuşan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Test sayısını düşürme niyetimiz yok. Elimizden geldiği ölçüde çok test yapacak, vakaları daha erken dönemde yakalayarak hem yayılmayı önleyecek, hem de tedaviyi kolaylaştıracağız. Filyasyonda da tedavide de ciddi tecrübeler edindik. Filyasyon ekiplerimiz hâlâ sahada, 7/24 çalışmaya devam ediyor. Hastanelerimizde de oldukça tecrübeli ekiplerimiz oluştu. Tedavide başlangıca oranla şimdi çok daha başarılıyız.