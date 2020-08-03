İfadeler özetle şöyle:

Muska Bölüm sorumlusu Nuray C.: Muska bölümünden üretilen malları ben jelatin bölümüne gönderirdim. Jelatin bölümününün başında Ayfer Hanım vardı. 10-15 gün önce jelatin bölümünden sorumlu Ayfer hanım yanıma geldi ve muskaların içerisinde bulunan kolilerde bir koku olduğunu söyledi.

ISINMA VAR DEDİ

Hatta patlamanın gerçekleştiği haftanın başı pazartesi günü bu kolilerde ısınma olduğunu da söyledi. Bunun üzerine Erşan Öztürk (tutuklu) ve Hasan Ali Velioğlu (tutuklu) benden paketlenmiş bu kolileri açıp sermemi ve içindeki nemin giderilmesini istediler. Ben bu işe 4 kişi görevlendirdim. Koliler açıldı, jelatine sarılı paketler açıldı, muskalar kurutulmaya bırakıldı. Muskaları incelediğimde muskalar kuruydu, nem yoktu, nemin muskaları içerisine koyduğumuz kutularda olduğunu anladım. Kutulara ilk baktığımızda jelatinin iç taraftan buharlandığını, büzüştüğünü gördük. Bunu Ali Rıza Amca'ya da gösterdim.