Sakarya'da bir hafta içerisinde ikinci bir havai fişek patlaması daha meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, patlamada 3 jandarma personelinin şehit olduğunu 6 personelin de yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamında "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada patlama meydana gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Patlamanın hemen ardından muhalefet hükümeti suçlamaya devam etti. Twitter hesabından durumu manipüle etmeye çalışan CHP'li Muharrem İnce, "Sakarya'da özel bir şirkete ait patlamayan havai fişekleri taşırken şehit olmak... Fabrikası var, nasıl taşınacağını, nasıl imha edileceğini bilen yok mu? Yazık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize şifa diliyorum. #sakaryadapatlama" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Avukat Ersan Şen ise "İlk patlamada Belediye Başkanı'nın iki şehidimiz var dediği Askerlerimiz mi şehit olanlar? Askerler bir fabrikanın mal taşıma işleminde mi kullanıldı? Bütün soruların cevaplanması ve kamuoyuna açıklanması lazım. İhmaller araştırılıp, sorumlular cezalandırılmalı #sakaryadapatlama" dedi.
Sakarya'daki havai fişek taşıma işleminde askerlerin olmaması gerektiğini savunan iki ismin paylaşımlarını 'Denizlerde Ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde Ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun' çürüttü.
Söz konusu kanuna göre, yurt yüzeyinde görülen veya bulunan patlayıcı maddeleri, şüpheli cisimleri gören veya bulan kişiler tarafından, bizzat ya da en uygun haberleşme vasıtası ile en yakın mülki makama haber verilir. Bildirilen patlayıcı madde ve şüpheli cisimler, İçişleri Bakanlığı yetkili ekiplerince incelenir ve zararsız hale getirilir.
İşte muhalefetin algı operasyonlarını çürüten o kanun:
Denizlerde Ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde Ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun
Kanun Numarası : 4536
Madde 3 – Bu Kanunda geçen deyimlerden;
a) Patlayıcı madde: Harp maksatları için kullanılan bütün patlayıcıları, silah sevk sistemlerini, patlayıcı ihtiva eden ordudonatım malzemelerini, nükleer silahları ve kimyasal maddeleri de içeren; uçak bombaları, harp başlıkları, güdümlü ve balistik füzeler, el bombaları, roketler, ağır silah mühimmatları, mayınlar, el yapımı patlayıcılar, torpidolar, su bombaları, tahrip kalıpları, payroteknik malzemeler, kesici veya sevkediciler, elektronik patlayıcılar ile benzer şekilde patlama sonucu kişide ölüm veya yaralanma, teçhizat ve binalarda hasara sebep olabilecek her türlü maddeleri,
b) Şüpheli cisim: İçinde patlayıcı madde ihtiva ettiği zannedilen, bulundukları çevrede tehdit oluşturan veya ne oldukları bilinmeyen cisimleri,
c) Zararsız hale getirme: Bir patlayıcı madde veya şüpheli cismin oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırılmasını ifade eder.
YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN CİSİMLER
Madde 6 – Yurt yüzeyinde görülen veya bulunan patlayıcı maddeleri, şüpheli cisimleri gören veya bulan kişiler tarafından, bizzat ya da en uygun haberleşme vasıtası ile en yakın mülki makama haber verilir. Bildirilen patlayıcı madde ve şüpheli cisimler, İçişleri Bakanlığı yetkili ekiplerince incelenir ve zararsız hale getirilir.
MÜDAHALE
Madde 7 – Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere, ilgili kuvvet komutanlığı yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır.
*Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere, Jandarma Genel Komutanlığının yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır.
*Emniyet Genel Müdürlüğüne ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere, Emniyet Genel Müdürlüğünün yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır.
*Patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yetkili birimlerce müdahale edilinceye kadar geçen süre içinde bulundukları şekliyle korunması için gerekli çevre güvenlik tedbirleri, ilk bilgiyi alan askeri ve mülki makamlarca alınır.
DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Sayı:24220
YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN CİSİMLER
Madde 7 — Yurt yüzeyinde görülen veya bulunan patlayıcı maddeleri, şüpheli cisimleri, gören veya bulan kişiler tarafından, bizzat ya da en uygun haberleşme vasıtası ile en yakın mülkî makama haber verilir. Bildirilen patlayıcı madde ve şüpheli cisimler, İçişleri Bakanlığı yetkili ekiplerince incelenir, zararsız hale getirilir.
MÜDAHALE, TEKNİK YARDIM VE BİLGİ VERME
MÜDAHALE
Madde 8 — Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere, ilgili Kuvvet Komutanlığı yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır.
Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere, Jandarma Genel Komutanlığının yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere Sahil Güvenlik Komutanlığının yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır.
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere, Emniyet Genel Müdürlüğünün yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır.
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğünün imkân kabiliyeti dışında olan patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin zararsız hale getirilmesi için, bu imkâna sahip ilgili komutanlık veya İçişleri Bakanlığından personel talep edilir. Bu talep üzerine hemen personel görevlendirilir.
Patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yetkili birimlerince müdahale edilinceye kadar geçen süre içinde bulundukları şekliyle korunması için gerekli çevre güvenlik tedbirleri, ilk bilgiyi alan askerî ve mülkî makamlarca alınır.
BİR SUÇUN İŞLENDİĞİNİ ÖĞRENEN CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVİ
Madde 160 – (1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.
(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.
CUMHURİYET SAVCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 161 – (1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister.
Adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.
Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir. (Ek cümle: 25/5/2005 - 5353/24 md.) Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir.
Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür.
Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst dereceli kolluk amirleri hakkında ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulü uygulanır. (1)
YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN CİSİMLER
Madde 6 – Yurt yüzeyinde görülen veya bulunan patlayıcı maddeleri, şüpheli cisimleri gören veya bulan kişiler tarafından, bizzat ya da en uygun haberleşme vasıtası ile en yakın mülki makama haber verilir. Bildirilen patlayıcı madde ve şüpheli cisimler, İçişleri Bakanlığı yetkili ekiplerince incelenir ve zararsız hale getirilir.
JGY 168-1 (B) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERİN KEŞFİ VE ZARARSIZ HALE GETİRİLMESİ YÖNERGESİ
Üçüncü bölüm:
PATLAYICI MADDE VEYA ŞÜPHELİ CİSİMLERE MÜDAHALEDE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 9 - (1) a) Jandarma Genel Komutanlığı'na ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahaları ile adli ve mülki makamların talepleri doğrultusunda diğer sorumluluk makamlarına ait alanlarda patlayıcı madde veya şüpheli cisimlere, yetki seviyelerini göz önünde bulundurarak imkân ve kabiliyetleri içerisinde müdahale edilmesini sağlar.
b)Patlayıcı maddelerle mücadelede değişen tehditler ortaya çıktığında, konu ile ilgili birimleri, olayı aydınlatmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak maksadıyla görevlendirir. Müdahale ve mücadele amacıyla görevlendirilen tüm birimlerin faaliyetlerinin koordine içerisinde yürütülmesini sağlar. Adli ve mülki makamların ihtiyaç duyması halinde, konu ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip personelden oluşan çalışma gruplarının ilgili görevlendirme makamları tarafından teşkil edilmesini sağlar.
c) Jandarma Genel Komutanlığı imkân ve kabiliyetini aşan durumlarda, patlayıcı madde/şüpheli cisimlerin zararsız hâle getirilmesi için, bu imkân ve kabiliyete sahip Kuvvet Komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan personel ve teknik yardım talep eder, kendisinden talep edilmesi halinde bu talebi mevzuat hükümleri doğrultusunda karşılar.
ç)Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen eğitim atışları ve tatbikatlarda meydana gelen patlamamış mühimmat ve patlayıcı maddelerle kirletilmiş atış ve tatbikat alanlarının görev sonunda temizlik çalışmaları yapılır. Temizlik çalışması yapılamayan veya çalışmanın devam ettiği alanlar sivillerin kullanımına açılmaz. Bu maksatla, atış ve tatbikatlar sonrasında patlamamış mühimmatın yeri belirlenip işaretlenerek zararsız hâle getirilir. Bulunamayan mühimmatlar atış alanı sorumlularınca kayıt altına alınır. Bu konuda yürütülen faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) ile koordine eder.
KBRN madde tehdidi bulunan patlayıcı madde olayları ile ilgili işlemlerde "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği" kapsamında görev verilmiş diğer kurumlar ile koordine kurar.
(5) Kriminal Daire Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
Patlayıcı maddelerle mücadele etmek maksadıyla, patlayıcı maddelerle mücadele sistemini kurar, bu sistemi günün şartlarına uygun seviyede geliştirir.
Patlayıcı maddelerle mücadele sistemi ile ilgili talimat ve yönergeleri çıkarır, güncelliğinin muhafazası için gerekli görülen değişiklikleri yapar.
PAMİT'lerde görev alacak personelin yetiştirilmesi ve kurs faaliyetlerini koordine eder.
ç) Patlayıcı maddelerle mücadelenin etkin ve verimli şekilde ifası için PAMİT'lerin konuşlandırılması ile ilgili teklifleri yapar.
Bünyesinde PAMİT bulunmayan İl Jandarma Komutanlıklarının ihtiyacı halinde nereden PAMİT talep edeceğini planlar.
Patlayıcı maddelerle mücadele sisteminin verimli bir şekilde yürütülmesini Asayiş Başkanlığı ile koordine eder. Teknolojik gelişmeler ışığında ihtiyaçları belirleyerek ilgili birimlerle yapılacak çalışmaları koordine eder. Uygulanacak yöntem, ihtiyaç duyulan malzeme ve teçhizatın güncelleştirilmesini ve modernizasyonunu sağlar.
Patlayıcı madde müdahale unsurlarının malzeme ve teçhizatının standardizasyonu sağlar.
Patlayıcı maddelerle mücadele faaliyetleri için ihtiyaç duyulan araç, malzeme ve teçhizatın temin edilmesi için gerekli plan ve programı yapar; bu program dâhilinde ihtiyaçların temin edilip birliklere uygun olarak dağıtılmasını, yönetim yetkisi olan ilgili başkanlıklarla koordine eder.
ğ) Kamuoyunda infial yaratacağı değerlendirilen patlayıcı madde olayları ile büyük çaplı olay yeri incelemesine ihtiyaç duyulan durumlarda yeteri kadar PAMİT görevlendirilmesini koordine eder veya yetkili makamlardan talep edilmesi halinde patlayıcı madde imha uzmanı görevlendirir.
Yasadışı unsurlar tarafından sahada ilk defa kullanılan elektronik anahtar sistemlerini, çalışma prensiplerini teknik ve taktik kullanım açısından inceleyerek elde edilen bilgileri, karşı tedbirler geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve komutanlıklarla paylaşır.
ı) Mesleki Gelişim Planı dâhilinde Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülen dost ve müttefik ülke personeli ile yurtiçinde eğitim talebinde bulunan resmi kurumlarda görevli personele, eğitim verilmesini sağlar.
Patlayıcı madde imha uzmanlarının kendi konularında mesleki gelişimlerini sağlamak maksadıyla yurt içi veya yurt dışı kurs talebini yapar, toplantı ve çalıştayları planlar.
Patlayıcı maddelerle mücadele konusundaki teknolojik gelişmeler ile envantere yeni kazandırılan teçhizat ve malzemelerin tanıtılması, sahada edinilen tecrübe ve bilgi birikiminin paylaşılması maksadıyla patlayıcı madde imha uzmanlarının konu ile ilgili aldığı son kurs tarihinden itibaren 5 ila 8 yıl içerisinde veya 2 yıl ve daha fazla ihtisas dışında çalışanlardan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca uygun görülen personelin tekâmül kursuna katılmalarını planlar.
Patlayıcı madde olaylarıyla ilgili elde edilen güncel bilgileri eğitim programlarına dâhil edilmesini sağlar.
Mayın/EYP Tespit ve İmha (METİ) Takım/Kısımlarının teçhizat ve malzeme ihtiyaçlarını Asayiş Başkanlığı ve ilgili diğer birimlerle koordine eder.
PAMİT'ler ve METİ Kısımlarınca tanzim edilen Patlayıcı Madde Bilgi Formlarının patlayıcı madde olayları bilgi sistemine girilmesini ve güncel olarak bulundurmasını sağlar, arşiv faaliyetlerini yürütür, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarla istatistiki bilgileri paylaşır.
TAKVİM.COM.TR-ÖZEL HABER