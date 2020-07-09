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Yine Sakarya yine havai fişek! Patlama anından ilk görüntüler geldi! İşte patlamanın nedeni!

Sakarya'da bir hafta içerisinde ikinci bir havai fişek patlaması meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, patlamada 3 jandarma personelinin şehit olduğunu 6 personelin de yaralandığını söylerken patlamanın nedenini de açıkladı. İşte patlama sonrası ilk görüntüler…

09.07.2020 14:25 - Son Güncelleme: 09.07.2020 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





