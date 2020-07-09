Yine Sakarya yine havai fişek! Patlama anından ilk görüntüler geldi! İşte patlamanın nedeni!
Sakarya'da bir hafta içerisinde ikinci bir havai fişek patlaması meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, patlamada 3 jandarma personelinin şehit olduğunu 6 personelin de yaralandığını söylerken patlamanın nedenini de açıkladı. İşte patlama sonrası ilk görüntüler…
"3 ŞEHİDİMİZ, 6 YARALIMIZ VAR"
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı açıklamada, Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından burada bulunan patlayıcıların Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli savcıların talimatlarıyla uzman patlayıcı ekiplerle Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan taş ocağına intikali sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.
"KONTROLLÜ PATLATMA AMACIYLA KAMYONDAN İNDİRİLDİĞİ SIRADA YAŞANDI"
İçişleri Bakanlığı, Sakarya'daki patlamanın havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandığını, 3 jandarma personelinin şehit olduğunu, 6 personelin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."