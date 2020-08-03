



'VİRÜSÜ KAPMIŞ VE BAŞKALARINA BULAŞTIRIYOR OLABİLİRSİNİZ'

Erken teşhisin, hem virüs bulaşanların iyileşmesi hem de filyasyon çalışmalarının yapılıp, topluma bulaşın önlenmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, şunları kaydetti: "Herhangi bir semptomun ortaya çıkmaması, bulaşmanın olmadığı anlamına gelmeyebilir. Siz hasta olmadan da virüsü kapmış ve başkalarına bulaştırıyor olabilirsiniz. Sizden virüsü kapabilecek olan yakın çevrenizdeki dostlarınız, yakınlarınız hastalanabilir, ölebilir. Sevdiklerinize zarar vermemek ve üzülmemek için lütfen hane halkınız dışındakilerle her koşulda 1,5 metre mesafeyi koruyun ve mutlaka usulüne uygun şekilde maske kullanın. Bayram tatiliniz kötü sonla bitmesin."