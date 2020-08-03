2020 KPSS önlisans ve lise başvuru ne zaman başlayacak? 2 yıllık KPSS ne zaman?

2 yıllık KPSS ne zaman? 2020 KPSS önlisans lise başvuru ne zaman başlayacak? KPSS sınavlarına başvuru dönemleri devlet kadrolarında çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. KPSS ortaöğretim, önlisans, DHBT oturumları için heyecan dorukta. Başvuru ücretleri ve ön lisans başvuru tarihileri duyuruldu. İşte merak edilen bilgiler…

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.