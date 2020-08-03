Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atanıp, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulmuştu. Çiftlik Bank vurgununda kuruluşun bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladığında ise şoke edici gerçekler ortaya çıkmıştı.

İŞTE O İFADE

Vurgun dosyasında yer alan şoke edici bir bilgilere ulaşıldı. Yurdakul, etkin pişmanlığında Tosuncuk'un paralarla uyuşturucu ticareti yaptığını, husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suaikast planı hazırladığını anlattı. İşte o ifade, 'Mehmet Aydın biz yurtdışında iken uyuşturucu kullandığı zamanlarda her şey sürekli konuşup anlatıyordu.