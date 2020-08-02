Hastalığı belirtisiz geçirenler, daha çok gençler, kadınlar ve kalp, diyabet, hipertansiyon gibi altta yatan kronik bir hastalığı olmayan kişilerdir" dedi. Vücudumuz enfeksiyonlara karşı yanıt olarak antikor oluşturur. Bu antikorlar immunoglobulinler adı verilen proteinlerdir. Antikor testleri ile enfeksiyonlara yanıt olarak ortaya çıkan immunglobulinlerin IgG, IgA, IgM analiz edilir.