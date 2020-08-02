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    • 02.08.2020 Gazete
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     Bakanlığı Coronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 1.000 sınırında

     Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 996 kişiye yeni tanı konuldu. 19 kişi hayatını kaybetti. 981 kişi ise iyileşti. , "Tedbire ihtiyaç var. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: , , , , " dedi.

    Vaka sayısı 1.000 sınırında
    Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 996 kişiye yeni tanı konuldu. 19 kişi hayatını kaybetti. 981 kişi ise iyileşti. , "Tedbire ihtiyaç var. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: , , , , " dedi.

    RUSYA'DAN AŞI MÜJDESİ
    Rusya     Bakanı Mikhail Murashko, ülkede geliştirilen COVİD-19 aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını açıkladı. Başka bir araştırma merkezinde geliştirilen aşının da klinik deneme sürecinde olduğunu vurguladı. "Aşılar, 1.5-2 ay içerisinde gönüllüler üzerinde denenmeye başlanacak" ifadesini kullandı.

    COVİD-19 REKOR KIRDI
    Coronavirüs salgını dünyada etkisini artırdı. Önceki gün pozitif hasta sayısında rekor yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saatte 292 bin 527 pozitif vakanın kayda geçtiğini açıkladı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı Coronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 1.000 sınırında
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