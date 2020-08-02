Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 996 kişiye yeni tanı konuldu. 19 kişi hayatını kaybetti. 981 kişi ise iyileşti. Bakan Fahrettin Koca, "Tedbire ihtiyaç var. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya" dedi.
RUSYA'DAN AŞI MÜJDESİ
Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülkede geliştirilen COVİD-19 aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını açıkladı. Başka bir araştırma merkezinde geliştirilen aşının da klinik deneme sürecinde olduğunu vurguladı. "Aşılar, 1.5-2 ay içerisinde gönüllüler üzerinde denenmeye başlanacak" ifadesini kullandı.
COVİD-19 REKOR KIRDI
Coronavirüs salgını dünyada etkisini artırdı. Önceki gün pozitif hasta sayısında rekor yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saatte 292 bin 527 pozitif vakanın kayda geçtiğini açıkladı.
RUSYA'DAN AŞI MÜJDESİ
Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülkede geliştirilen COVİD-19 aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını açıkladı. Başka bir araştırma merkezinde geliştirilen aşının da klinik deneme sürecinde olduğunu vurguladı. "Aşılar, 1.5-2 ay içerisinde gönüllüler üzerinde denenmeye başlanacak" ifadesini kullandı.
COVİD-19 REKOR KIRDI
Coronavirüs salgını dünyada etkisini artırdı. Önceki gün pozitif hasta sayısında rekor yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saatte 292 bin 527 pozitif vakanın kayda geçtiğini açıkladı.