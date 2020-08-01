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    • 01.08.2020 12:40
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    TSK ve 'ten ortak operasyon! 'ya ağır darbe

    Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı () iş birliği ile Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 'lı 6 terörist öldürüldü.

    TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK'ya ağır darbe

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının () koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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