İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; İBB'ye ait Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nı Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Sadabad Lojistik Eğitim ve Danışmanlık ve Tanıtım A.Ş.'ye kiraladığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nı, geçtiğimiz sene de Saadet Partisi'ne yakın Anadolu Gençlik

Derneği'ne (AGD) kiralamıştı.

İMAMOĞLU; "MODERN BİR ŞEHRİN GÖBEĞİNDE KURBANLIK SATIŞ VE KESİM ALANININ NE İŞİ VAR?" DEDİ AMA…

Ekrem İmamoğlu; Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı hakkında, "Elbette açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun; etrafa pis kokuların ve sineklerin oluşturduğu Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nı iki senedir kullanıma açmasına vatandaşlar tepki gösteriyor.





KESİM ALANI; BAŞAKŞEHİR MİLLET BAHÇESİ, MERKEZ CAMİİ VE MİLLET KIRAATHANESİ'NİN HEMEN YANINDA…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı; Kayaşehir Meydanı'nın karşısında bulunuyor, yanında ise Başakşehir Millet Bahçesi, Merkez Camii ve Millet Kıraathanesi bulunuyor.







KARTOĞLU, İBB ADINA ÖZÜR DİLEDİ!

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Kurban alanıyla ilgili şimdiye kadar bize telefon, mail ve bizzat ulaştırdığınız şikâyetleri sizin adınıza İBB yetkililerine buradan aktarıyorum. İBB yetkilileri inşallah bu sorunu çözerler. Yaşadığınız mağduriyetlerden dolayı İBB adına ben sizlerden özür diliyorum" dedi.





Kayaşehir'deki Kurban Satış ve Kesim Alanı ile ilgili şimdiye kadar telefonla, mail yoluyla ve bizzat ulaştırdığınız şikayetleri İBB yetkililerine sizin adınıza buradan aktarıyorum.@istanbulbld @ibbBeyazmasa pic.twitter.com/dLlBell9YU — Yasin Kartoğlu (@yasinkartoglu) July 23, 2020

"EKREM İMAMOĞLU SÖZ VERDİ AMA SÖZÜNDE DURMADI…"

Yasin Kartoğlu; Ekrem İmamoğlu ve İBB yetkililerinin sözlerinde durmadığını dikkat çekti. Kartoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçimlerden sonra belediyeleri ziyaretleri kapsamında kendilerini de ziyaret ettiğini ve bu görüşmeler sırasında, "Kurbanlık Alanı'nı artık açmayın. Halktan çok şikâyet var" denilmesi üzerine, "Elbette açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?" şeklinde ifadeler kullanmasına rağmen sözünde durmadığını hatırlattı.





BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE DİLEKÇE VERDİ

Başakşehir Belediyesi'nin; geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe vererek Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı kullanıma açılmaması için dilekçe verdiği öğrenildi. Başakşehir Belediyesi'nin İBB'ye verdiği dilekçede; "Biz kurmayacağız, siz de kurmayın. Halkın büyük tepkisi var" ifadeleri yer aldı.

İBB yönetiminin söz konusu dilekçeyi görmezden geldi ve iki senedir Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı kullanıma açılıyor.





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İKİ YILDA NE Mİ DEĞİŞTİ?

Sözcü Gazetesi; Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun 2018 tarihinde Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı hakkında yaptığı açıklamayı paylaştı ve "İki yılda ne değişti?" iddiasında bulundu. Sözcü Gazetesi, Kayaşehir'de son iki yılda yaşanan değişimi görmezden geldi.

İKİ YILDA BİRÇOK KONUT PROJESİ TAMAMLANDI

Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nın çevresinde yaklaşık iki senedir birçok konut projesi hayata geçti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Merkez Camii ve Millet Kıraathanesi açıldı.



İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını da devam ediyor.



BAŞAKŞEHİR MİLLET BAHÇESİ AÇILDI

Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nın hemen yanında bulunan Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Başakşehir Millet Bahçesi, 17 Kasım 2018 tarihinde açıldı.

BAŞAKŞEHİR MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI

Başakşehir Millet Bahçesi içinde kurulan ve İstanbul'un en büyüğü olma özelliği taşıyan Başakşehir Millet Kıraathanesi; 14 Mart 2019 tarihinde açıldı. Açılışta konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Millet Kıraathanesi yaklaşık 2 bin 500 metre kare inşaat alanına sahip, içerisinde 100 bin kitap var. Bu kitapların 60 bini basılı kitap, yaklaşık 20 bini dijital kitap, 18 bini sesli kitap, 102 tane de kabartmalı kitabımız var. Yani engelli kardeşlerimiz de burada kitapları okuyarak ders çalışabilecekler" demişti.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI

Kayaşehir'de Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı. 21 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında açılışı yapılan hastane; 10 bloktan oluşuyor, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.



İMAMOĞLU, BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN YOLLARINI YAPMAMIŞTI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BÜTÇEMİZ YOK, BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir.." denildi.



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI; HASTANE YOLLARINI YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı.



BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI YAPILIYOR

İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Başakşehir-Kayaşehir metro hattını da bütçesi olmadığı iddiasıyla yapmayacağını açıklamıştı.



İstanbul'un Avrupa yakasındaki Başakşehir ilçesine bağlı olan Kayaşehir'in, kentin iki ucunda kurulacak yeni şehir projelerinden birinin merkezinde olacağı ifade ediliyor.





KENAN KIRAN / SABAH





