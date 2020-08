ON NUMARA NEDİR?

On Numara Süper Loto ve Sayısal Loto gibi rakam tahmini esasına dayanan sayısal bir şans oyunudur ve Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülmektedir. 1 ila 80 arasında kura ile belirlenen 22 rakamdan 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamı doğru tahmin edenler ve hiçbir sayıyı tahmin edemeyenler ikramiye kazanır.On Numara şans oyunu 6 Ağustos 2002'den bu yana oynanmaktadır

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyna için Mili Piyango idaresinde belirlenen On Numara nasıl oynanır kriterlerine göre oynanır. ON Numara katılımcıları On Numara oyun kağıdı üzerindeki 80 adet rakamdan 10 tanesini işaretler. Kura çekilişi sonucu 22 adet rakamlara uyum durumuna göre ikramiye kazanılmaktadır.

ON NUMARA SAAT KAÇA KADAR OYNANIR?

On numara bütün şans oyunlarında olduğu gibi belirli bir zaman diliminde oynanmaktadır ve bu zaman dilimini Milli Piyango idaresi belirlemektedir. On Numara şan oyunu oynamak için Pazartesi 21:00'e kadar kupon doldurabilir ve On Numara oynayabilirsiniz.