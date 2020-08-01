1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları için heyecan devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, On Numara çekilişlerinin her gün yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden On Numara oynayanlar sonuçları öğrenmek için sorgulatmalar yapmaya başladı. Peki, bugün hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın kazanan sayıları... On Numara Süper Loto ve Sayısal Loto gibi rakam tahmini esasına dayanan sayısal bir şans oyunudur ve Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülmektedir. 1 ila 80 arasında kura ile belirlenen 22 rakamdan 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamı doğru tahmin edenler ve hiçbir sayıyı tahmin edemeyenler ikramiye kazanır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
1 AĞUSTOS SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI
Süper on numara çekiliş sonuçları açıklanır açıklanamaz aşağıda yer alan linkte olacak
http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_superonnumara.php
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
31 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ KİM, NE KADAR KAZANDI?
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 946'ıncı çekilişinde kazandıran numaralar 1, 11, 13, 17, 21, 23, 24, 26, 32, 38, 41, 46, 49, 52, 58, 61, 64, 65, 69, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 407 bin 918 lira 85 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 138 bin 342 lira 70 kuruşluk ikramiye devretti.
ON NUMARA NEDİR?
On Numara Süper Loto ve Sayısal Loto gibi rakam tahmini esasına dayanan sayısal bir şans oyunudur ve Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülmektedir. 1 ila 80 arasında kura ile belirlenen 22 rakamdan 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamı doğru tahmin edenler ve hiçbir sayıyı tahmin edemeyenler ikramiye kazanır.On Numara şans oyunu 6 Ağustos 2002'den bu yana oynanmaktadır
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara oyna için Mili Piyango idaresinde belirlenen On Numara nasıl oynanır kriterlerine göre oynanır. ON Numara katılımcıları On Numara oyun kağıdı üzerindeki 80 adet rakamdan 10 tanesini işaretler. Kura çekilişi sonucu 22 adet rakamlara uyum durumuna göre ikramiye kazanılmaktadır.
ON NUMARA SAAT KAÇA KADAR OYNANIR?
On numara bütün şans oyunlarında olduğu gibi belirli bir zaman diliminde oynanmaktadır ve bu zaman dilimini Milli Piyango idaresi belirlemektedir. On Numara şan oyunu oynamak için Pazartesi 21:00'e kadar kupon doldurabilir ve On Numara oynayabilirsiniz.