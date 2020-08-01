1 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları merakla sorgulanıyor. Kazanan sayılar Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayında gerçekleştirdiği çekilişlerin ardından duyuruldu. Gün içerisinde bayilere uğrayarak Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi özellikle bu saatlerde sonuçları merak ederek araştırma yapıyor. İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de