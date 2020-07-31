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    • 31.07.2020 22:00
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    ini tahmin eden Prof. Dr. ’den uyarı: Bu fay uzun zamandır biriktiriyor

    ini önceden tahmin eden Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. , 'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Deprem üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır biriktiriyor" uyarısında bulundu.

    Elazığ depremini tahmin eden profesörden kritik uyarı

    , 'nın Hekimhan ilçesinde saat 08.33'te 3.9 büyüklüğünde bir in meydana geldiğini duyurdu. Depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken yer bilimci Prof. Dr. önemli bir uyarıda bulundu.

    Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."

    "KOMİKLİĞE DEVAM EDERLERSE ENGELLEYECEĞİM"

    Görür kendisine gelen temelsiz yorumlara öfkelenerek, "Sevgili arkadaşlar, tweetleri incelediğimde bazı arkadaşların bilim dışı söylemlerle yer bilimci olmadıkları halde depremle ilgili saçma sapan tahminler yapıp yazıp çizdiklerini görüyorum. Lütfen bunu yapmasınlar. Deprem ciddi bir konu. Biz burda falcılık yapmıyoruz. Sadece izleyenleri bilinçlendirip bilgilendiriyoruz. Bu tür arkadaşlar için ne yapılabilir bilmiyorum ama bundan sonra bu komikliğe devam ederlerse ben şahsen engelleyeceğim. İyi akşamlar." serzenişinde bulundu.

    Haberler Güncel Elazığ depremini tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür’den uyarı: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyor
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