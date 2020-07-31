31 Temmuz On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyen on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren sabırsızlanıyor. Dün yapılan çekilişlerde 10 bilen çıkmayınca 1 milyon 136 bin 596 lira 60 kuruşun devrettiğini açıklanmıştı. Bu kapsamda gözler akşam saatlerinden itibaren 31 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. İşte detaylar...
31 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
31 Temmuz On Numara sonuçları saat 22.15'te açıklanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından kazanan numaralar açıklanınca haberimizin içerisinde anlık olarak eklenecektir.
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
DÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 953'üncü çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 7, 12, 17, 23, 24, 30, 35, 37, 40, 46, 47, 49, 52, 54, 60, 61, 66, 70, 76 ve 78 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 1 milyon 136 bin 596 lira 60 kuruş devretti.
Öte yandan internetten oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 149 bin 286 lira 43 kuruşluk ikramiye devretti.