31 Temmuz On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyen on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren sabırsızlanıyor. Dün yapılan çekilişlerde 10 bilen çıkmayınca 1 milyon 136 bin 596 lira 60 kuruşun devrettiğini açıklanmıştı. Bu kapsamda gözler akşam saatlerinden itibaren 31 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. İşte detaylar...

31 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Temmuz On Numara sonuçları saat 22.15'te açıklanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından kazanan numaralar açıklanınca haberimizin içerisinde anlık olarak eklenecektir.