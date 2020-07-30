Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.07.2020 10:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2020 10:28
    ABONE OL

    Son dakika: : Bin 200 hakim ve savcı alımı için 'da yazılı sınav yapılacak

    Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 'da yazılı sınav yapılacağını bildirdi.

    Bakan Gül tarihi açıkladı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli, 100 idari olmak üzere toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 'da yazılı sınav yapılacağını duyurdu.

    Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi 2 güzel haber vermek istediğini belirtti.



    "100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapacağız." ifadesini kullanan Gül, ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacağını, bunun yazılı sınavının da 22 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

    , "Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacak
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri