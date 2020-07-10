Sözcü Gazetesi yazarı ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeği Levent'te 'basit tadilat' gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi bir kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün incelemesi tamamlandı. İl Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kaçak inşaat ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Yalçın'ın Levent'te bulunan SİT alanındaki evde çok detaylı yenilemeler yaptığı ve villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Bodrum kat ilavesi bile yapılan villanın tabanına komple kalıp demir döşendiği görülmüştü.