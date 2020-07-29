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    • 29.07.2020 12:15
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    Taksim'de taksicilerin maske takma kuralına umursamazlığı dikkat çekti

    'nda her gün onlarca müşteri indirip bindiren taksicilerin birçoğunun maske takma kuralına uymadıkları görüldü. Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'nda durarak müşteri bekleyen ve seyir halindeki taksi sürücüleri koronavirüs önlemleri kapsamında takılması zorunlu olan maskeleri ya çene altına indiriyor ya da hiç takmıyor.

    Taksim'de taksiciler maske kuralını hiçe saydı!

    Koronavirüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayan taksiciler, 'nda görüntülendi. uğrak yeri olan Taksim'de her gün onlarca müşteri indirip bindiren taksicilerin birçoğunun kurallara uymadığı görüldü.

    Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'nda durarak müşteri bekleyen ve seyir halindeki taksi sürücülerinin çoğunun ya maske takmadıkları ya da çene altına indirdikleri kameraya yansıdı. Görüntülendiklerini fark eden bazı taksi sürücüleri maskelerini takarak yollarına devam etti.

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