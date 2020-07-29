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    • 29.07.2020 12:30
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    Son dakika: Doğu için görev bekleyen , açığa demirledi

    Son dakika haberine göre, açıklarında, iki haftadır bekleyişini sürdüren gemisi, önceki gece demir attığı Limanı'ndan çıkarak, açık denize demirledi.

    Oruç Reis, açığa demirledi

    açıklarında, iki haftadır bekleyişini sürdüren gemisi, önceki gece demir attığı Limanı'ndan çıkarak, açık denize demirledi.




    GÖREV BEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR
    Doğu 'de, sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen Oruç Reis gemisi, 2 haftadır süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor. Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıktı. Oruç Reis gemisi, Doğa Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev beklemeyi sürdürüyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Doğu Akdeniz için görev bekleyen Oruç Reis, açığa demirledi
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