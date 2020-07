Kurban Bayramı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda, bayramda alınacak tedbirlerin, koronavirüste son durumun görüşülmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek. Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 645'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 645'e yükseldi. Bugün toplam 47 bin 412 test yapılırken, 963 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 227 bin 982 oldu. Bugün bin 92 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 211 bin 561'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 403, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 280 olduğu açıklandı.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 656 bin 686´ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 652 bin 679´a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 243 bin 349´a ulaştı.Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 433 bin 410 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 150 bin 444´e ulaştığı bildirildi.