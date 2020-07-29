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    • 29.07.2020 20:36
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    'yi sarsan iddia! yeni parti mi kuruyor?

    Kurultay sonrası sessizliğe bürünen eski milletvekili 'nin yeni parti kuracağı iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre İnce, Kurban Bayramı sonrası 'den ayrılacak bazı milletvekilleri ile birlikte yeni bir parti kurma hazırlığı içinde. İşte o iddianın detayları...

    Kurultay sonrası sessizliğe bürünen eski milletvekili 'nin yeni parti kuracağı iddiası ortaya atıldı.

    "BUNLARLA HESAPLAŞACAĞIZ"
    eski milletvekili Muharrem İnce, Külliye'ye giden CHP'li iddiasının ardından ''Çete'' olarak tanımladığı parti içindeki bazı isimlerin kendisine kumpas kurduğunu, "Bunlarla hesaplaşacağız." sözleriyle onlarla kurultayda hesaplaşacağını dile getirmişti.

    KURULTAYDA SESSİ KALDI
    Kurultayda gözler Muharrem İnce'yi aradı. CHP eski milletvekili, delegeleri ile birlikte sessizce takip etti kurultayı. Oyunu kullandıktan sonra da alandan ayrıldı.

    İnce, günlerdir sessizliğini koruyor. Kurultay ile ilgili tek bir söz söylemedi. Ne yeniden genel başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu ile ilgili bir açıklama yaptı ne de yeni yönetimde yer alan partilileri tebrik etti.

    BAYRAM SONRASI CHP'DE SULAR ISINACAK
    Kılıçdaroğlu'nun "Biz de dürüst olma var." sözlerine yanıt olarak İnce, sen kendi partinin evladına kumpas kurarsan, nasıl olur da temiz siyasetten bahsedersin." diyerek yanıt vermişti. İşte tam da bu süreçte Muharrem İnce'nin Kurban Bayramı sonrası CHP'den ayrılacak bazı milletvekilleri ile yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

    İddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek ancak; bayram sonrası siyasette havanın ısınacağı kesin. gibi görünüyor.

    İnce daha önce yaptığı bir açıklama ise "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlar Ağrı Dağı'nı aştı." sözleriyle partisini eleştirmişti.

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