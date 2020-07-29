Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcılarının yanı sıra şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı törende sözlerine, tüm personelin Kurban Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Karada, denizde, havada başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Akar, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece-gündüz demeden yapılması gereken ne varsa yerine getirdiklerini bildirdi.

SURİYE VE IRAK'TA TÜRK ORDUSU

Ülkenin ve milletin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliği için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda mücadelenin, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Akar, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerin büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirildiğini belirtti. Akar, şöyle devam etti: