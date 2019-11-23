İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce' iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

PLAKALAR SAHTE ÇIKTI

Söz konusu şahıs, bahsi geçen tarihte "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiği"ni iddia etmektedir.



Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir.



Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir.

MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ

Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

MUHARREM İNCE: CHP YÖNETİMİ KUMPAS KURMUŞ DEMEKTİR

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Doğrudur. İsim vermek istemiyorum" açıklamasının ardından "Cumhurbaşkanlığı 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir." diyerek Kılıçdaroğlu'na ismi açıklama çağrısı yaptı.



Külliye'ye gittğini iddia ettiği ismi açıklamayı reddeden Kılıçdaroğlu'na seslenen İnce, "Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." İfadelerini kullandı.

YALANIN KAYNAĞI TALAT ATİLLA NE DEMİŞTİ?

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın 'Saray'a giden CHP'li' iddiasının kaynağının Talat Atilla olduğunu açıklamasının ardından gözler Atilla'ya çevrilmişti.

Atilla, konuya ilişkin yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

Rahmi Turan "Gazeteci kaynağını açıklamaz" dediği için ve Rahmi Turan'ı korumak için "Benim dememeyi tercih ettim"

Konuyu en ufak ayrıntısına kadar yazmanın vakti geldi.

Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim...

Hatta, bununla yetinmedim.

Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım.

Haberi ilk önce zaman zaman yazılarımdan alıntı yapan, Rahmi Turan'a verecektim ama yurt dışı telefonu çalınca saat farkını o an hesaplayamadığım için gece olabilir diye arayıp kapattım.

Bunun üzerine sahibi olduğum haber sitesini kendi hesabında öneren Uğur Dündar'ı aradım. Dündar bana "CHP'yi dizayn ediyor diye saldırırlar" dedi.



Bunun üzerine haberi kendi sitemde yazmaya karar verdim ancak Rahmi Turan'ı çaldırıp kapattığım için, 'Neden aradın?' sorusuna da yanıt olsun, hem de ilk haberi yazmasına niyetlendiğim kişi olduğu için arayarak haberi söyledim.

"Tamam, yazarım" dedi.

Ve bilgileri gönderdim.

Şimdi geleyim bu habere…

1 - 9 Kasım gece 01:15 de görüşme olduğu…

2 - Giren ve çıkan plakaların isimleri. Resmi kaydı olmayan 06 SFG 4543 plakalı araçla giriş yapıldığı, çıkarken de 06 GHJ 1290 plakalı beyaz Audi marka araçla çıkıldığına kadar ayrıntılı bilgiler vardı.

Tüm bunlar bilgi olarak geldi.

Kısa süre önce İyi Partili bir yetkilinin de Erdoğan'la gözlerden uzak görüşmesi de kamuoyuna sızmıştı.

Tüm bunlara rağmen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı.

Ne Muharrem İnce'ye…

Ne CHP'ye…

Ne iktidar partisine karşı değil, sadece habercilik arzusuyla davrandım.

Gelelim haber kaynaklığı meselesine…

Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP'li… Ya Kemal Bey, ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu..

Kılıçdaroğlu haberi doğruladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net açıklamaları üzerine haberi yeniden kaynağıma sorgulattım.

Yine altını çizerek, "Yüzde yüz doğru" dedi.

Şimdi, Kemal Bey'in ve doğrulattığım CHP'li kaynağın konuşmasını bekliyorum…