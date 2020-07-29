Polise tapuları gösteren Yılmaz, eyleminin yasal olduğunu belirterek, "Ben belediyeden bu arazi için 18 uygulaması yapılmasını talep ettim. Benim amacım sorun çıkarmak değil. Madem belediye burayı kamulaştırmış, o zaman benim arazimin ölçülerinde bana başka bir yerden arazi göstersin" dedi. Nazilli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, Yılmaz ve avukatıyla görüştü. Kaymakamlıktan alınan kararı avukata bildiren müdür yardımcısı, herhangi bir mahkeme kararı olmadığı için yolun kapatılmasının hukuka aykırı olduğunu ve suç teşkil ettiğini belirterek, polise gerekli işlemlerin yapılmasını söyledi.