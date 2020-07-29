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    • 29.07.2020 13:06
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    'da bir 11 kişide virüs tespit edildi, 530 kişi ev sına alındı

    Gelen son dakika haberine göre; ’da, bir çalışan 11 işçinin corona virüs testleri pozitif çıktı. Fabrika üretime ara verirken, 530 çalışan ev sına alındı.

    Fabrikada 11 kişinin testi pozitif çıktı! 530 kişi...

    'ndeki bir bir hafta önce rahatsızlanan 3 işçiye testi yapıldı. Bu kişilerin testleri pozitif çıkınca, filyasyon çalışmasıyla aynı bölümdeki 8 kişide daha virüs tespit edildi. Bunun üzerine pazartesi günü fabrikada üretime ara verildi. Sağlık müdürlüğü yetkilileri fabrikada çalışan 530 kişinin evlerinde ya alınması kararı aldı. İşçilere önümüzdeki günlerde test yapılacağı bildirildi.

    Testleri pozitif çıkan 11 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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