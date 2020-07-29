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    • 29.07.2020 13:01
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    Son dakika: Programları belli oldu! Liderler 'nı nerede geçirecek?

    Türkiye 'nı karşılamaya hazırlanırken Başkan , Genel Başkanı ve Başkanı ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

    Liderler Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?

    'na kısa bir süre kala liderlerin bayram programı da belli oldu. Edinilen bilgilere göre, Başkan , bayramı ailesiyle geçirecek. Başkanı , bayramda memleketi Tekirdağ'da olacak.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise 'da bulunacak. Genel Başkanı , Kurban Bayramını Ankara'da karşılayacak. CHP Genel Başkanı 'nun bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.

    BAHÇELİ, TÜRKEŞ'İN KABRİNİ ZİYARET EDECEK

    Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri 'in mezarını ziyaret edecek Bahçeli'nin daha sonra genel merkezde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini dikkate alarak yakın mesai arkadaşlarıyla bayramlaşması öngörülüyor. Bahçeli'nin bayram sürecinde de parti genel merkezindeki çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı de bayramı 'daki evinde ailesiyle geçirecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayramda Ankara'da olacak.

    DESTİCİ, YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET EDECEK

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, arife günü merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek. Bayramın ilk gününü ise memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde ailesiyle geçirecek.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise bayramı İstanbul'daki evinde geçirecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir Edremit'teki yazlık evinde olacak.

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da bayrama girecek. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, memleketi Aydın'da bulunacak.

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