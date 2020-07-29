29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları için heyecan özellikle çekilişin olduğu saatler artıyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, On Numara çekilişlerinin her gün yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda akşam saatlerinde günün kazanan sayılarını öğrenmek isteyenler sonuçları sorguluyor. Peki, 29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte şans oyununa dair merak edilen detaylar...
29 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI
29 Temmuz On Numara sonuçları saat 22.15'te belli olacak. Milli Piyango İdaresi sonuçları açıklandı an haberimizde yer alacaktır.
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
DÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 951'inci çekilişinde kazandıran numaralar 3, 9, 11, 18, 19, 25, 26, 27, 34, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 52, 55, 65, 69, 71, 74 ve 77 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 680 bin 185 lira 66 kuruş devretti.
Öte yandan, internetten oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 76 bin 785 lira 61 kuruşluk ikramiye devretti.