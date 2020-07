29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları için heyecan özellikle çekilişin olduğu saatler artıyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, On Numara çekilişlerinin her gün yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda akşam saatlerinde günün kazanan sayılarını öğrenmek isteyenler sonuçları sorguluyor. Peki, 29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte şans oyununa dair merak edilen detaylar...

29 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

29 Temmuz On Numara sonuçları saat 22.15'te belli olacak. Milli Piyango İdaresi sonuçları açıklandı an haberimizde yer alacaktır.