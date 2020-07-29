Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.07.2020 21:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.07.2020 21:08
    ABONE OL

    29 Temmuz sonuçları açıklandı mı? On Numara'da devreden ikramiye tutarı 680 bin 185 lira

    29 Temmuz sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sonuçlar akşam saatlerinde günün en çok araştırılanları arasındaki yerini alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri her gün yapılan şans oyununda kazanan sayılar merak konusu oluyor. Dün gerçekleştirilen çekilişlerde 10 bilen çıkmayınca 680 bin 185 lira 66 kuruş devretmişti. Peki, bugün hangi numaralar kazandı. İşte 29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları

    29 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı

    29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları için heyecan özellikle çekilişin olduğu saatler artıyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, On Numara çekilişlerinin her gün yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda akşam saatlerinde günün kazanan sayılarını öğrenmek isteyenler sonuçları sorguluyor. Peki, 29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte şans oyununa dair merak edilen detaylar...

    29 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

    29 Temmuz On Numara sonuçları saat 22.15'te belli olacak. Milli Piyango İdaresi sonuçları açıklandı an haberimizde yer alacaktır.

    ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

    On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

    İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

    ON NUMARA NASIL OYNANIR?

    On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

    DÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 951'inci çekilişinde kazandıran numaralar 3, 9, 11, 18, 19, 25, 26, 27, 34, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 52, 55, 65, 69, 71, 74 ve 77 olarak belirlendi.

    Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 680 bin 185 lira 66 kuruş devretti.

    Öte yandan, internetten oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 76 bin 785 lira 61 kuruşluk ikramiye devretti.
    Haberler Güncel 29 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara'da devreden ikramiye tutarı 680 bin 185 lira
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri