Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu'yla görüştüğünü duyurdu.
Çavuşoğlu ile görüntülü görüşme yaptığını aktaran Arreaza, "Çok yönlü politik iş birliğimizi teyit ettik. Birlikte yürüttüğümüz devam eden projeleri ve yeni iş birliği alanlarını gözden geçirdik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için test kitleri, malzeme ve ekipman yardımı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hoy nos conectamos con el Canciller de Turquía @MevlutCavusoglu. Ratificamos nuestra coordinación política multilateral. Revisamos los proyectos conjuntos en marcha y nuevas áreas de cooperación. Agradecimos la donación de equipos, pruebas e insumos para enfrentar el #Covid_19. pic.twitter.com/It23tt1B5b— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 28, 2020