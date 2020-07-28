Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.07.2020 21:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2020 21:22
    ABONE OL

    , 'ye etti

    , lı mevkidaşı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin çok yönlü ve başarılı geçtiğini belirten Arreaza, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için test kitleri, malzeme ve ekipman yardımı için ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'ye teşekkür etti

    Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu'yla görüştüğünü duyurdu.

    Çavuşoğlu ile görüntülü görüşme yaptığını aktaran Arreaza, "Çok yönlü politik iş birliğimizi teyit ettik. Birlikte yürüttüğümüz devam eden projeleri ve yeni iş birliği alanlarını gözden geçirdik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için test kitleri, malzeme ve ekipman yardımı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Venezuela'ya gönderdiği 15 tondan fazla tıbbi ekipman yardımı, 18 Temmuz'da başkent Caracas'a ulaşmıştı.
    Haberler Güncel Venezuela, Türkiye'ye teşekkür etti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri