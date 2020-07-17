Son dakika: Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele için gönderdiği tıbbi malzemeler Venezuela'ya ulaştı





Dışişleri Bakanı Arreaza da "Kovid-19 ile mücadele için 15 tondan fazla malzeme teslim alıyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve hükümetine müteşekkiriz." dedi.

İki ülke arasındaki dayanışmaya dikkati çeken Arreaza, "Halkların büyüklüğü ekonomik potansiyeliyle değil, dayanışma kapasitesiyle ölçülür ve Türkiye bu konuda örnek olmuştur." diye konuştu.



