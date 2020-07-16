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    • 16.07.2020 10:11
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    Son dakika: ’den ’ya tıbbi malzeme desteği

    Son dakika haberine göre , ’ya tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan askeri kargo uçağı, 'ndan havalandı.

    Türkiye’den bir ülkeye daha yardım eli
    Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunan , 'ya da tıbbi malzeme desteğinde bulundu.



    Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı, 'ndan havalandı.


    Tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda olduğu gibi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri yer aldı. Ayrıca paketlere, "Türkiye'den Venezuela halkına sevgilerle" notu da düşüldü.

    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye’den Venezuela’ya tıbbi malzeme desteği
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