Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye Venezuela 'ya da tıbbi malzeme desteğinde bulundu.





Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda olduğu gibi Mevlana Celaleddin-i Rumi'ninsözleri yer aldı. Ayrıca paketlere,notu da düşüldü.