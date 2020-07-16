Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye, Venezuela'ya da tıbbi malzeme desteğinde bulundu.
Tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda olduğu gibi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri yer aldı. Ayrıca paketlere, "Türkiye'den Venezuela halkına sevgilerle" notu da düşüldü.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini Venezuella'ya ulaştıracak TSK'ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkış yaptı.#MSB #TSK pic.twitter.com/QhEv9MoHrN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2020
Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.
Tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda olduğu gibi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri yer aldı. Ayrıca paketlere, "Türkiye'den Venezuela halkına sevgilerle" notu da düşüldü.