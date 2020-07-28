28 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları akşam saatlerinde günün en çok araştırılanları arasındaki yerini alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri her gün yapılan şans oyununda kazanan sayılar merak konusu oluyor. Dün gerçekleştirilen çekilişlerde 10 bilen çıkmayınca 466 bin 815 lira 95 kuruş devretti. İşte 28 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları
28 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
28 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları saat 22.15'te yapılan çekilişin ardından burada yer alacaktır. Sonuçlar açıklandığında haberimiz anlık olarak güncellenecektir.
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
DÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 950'nci çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 10, 11, 19, 20, 23, 32, 33, 34, 37, 43, 53, 56, 59, 61, 67, 71, 72, 73, 75 ve 77 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 466 bin 815 lira 95 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 40 bin 425 lira 7 kuruşluk ikramiye devretti.