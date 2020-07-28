28 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları akşam saatlerinde günün en çok araştırılanları arasındaki yerini alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri her gün yapılan şans oyununda kazanan sayılar merak konusu oluyor. Dün gerçekleştirilen çekilişlerde 10 bilen çıkmayınca 466 bin 815 lira 95 kuruş devretti. İşte 28 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları

28 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları saat 22.15'te yapılan çekilişin ardından burada yer alacaktır. Sonuçlar açıklandığında haberimiz anlık olarak güncellenecektir.