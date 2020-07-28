İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı, saat 01.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Akıncı'nın ani ölümü yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu. Akıncı'nın cenazesinin, çarşamba günü memleketi Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi. 2018 yılından bu yana İzmir'de görev yapan Akıncı döneminde yapılan operasyonlarda terör örgütlerine önemli darbeler vurulmuştu. Geride kalan yaklaşık iki yıllık süreçte, İzmir merkezli birçok terör operasyonu yapılırken, terör örgütlerinin kilit noktalarındaki isimleri de hüküm giydi. Yine bu dönemde, oldukça dikkat çekici isimler de yine terör bağlantıları sebebiyle hüküm giydi.

FETÖ'NÜN SAĞ KOLU YAKALANDI

Başsavcı Vekili Akıncı döneminde terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar şöyle:

Fetullahcı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in en yakınlarından olan ve örgüt içinde 'kadim abi-irşatçı' olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci, 20 Ocak 2020 tarihinde İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalandı. Bekmezci'nin adresinde yapılan aramada 41 bin 466 dolar ve 66 bin 625 liralık banknotun yanı sıra örgüte ait oldukça önemli dokümanlar da ele geçirildi.