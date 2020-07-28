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    • 28.07.2020 18:47
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    'deki lerden ne teşekkür! "Durum eskisinden daha iyi..."

    'de yaşayan ler, büyük küçük herkese şefkat elini gösteren Türk askerlerine teşekkür etti. Suriyeli bir genç yaptığı açıklamada, "Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

    'de yaşayan ler, büyük küçük herkese şefkat elini gösteren Türk askerlerine teşekkür etti.

    sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İdlib'de yaşayan Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.

    Yardımlarından ötürü ne teşekkür eden Suriyeliler, şu ifadeleri kullandı:

    "Türk askerleri burada büyük küçük herkese saygı gösteriyorlar, bize çok iyi davranıyorlar. Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak. Askerler bize çok iyi davranıyor."

    Haberler Güncel İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür! "Durum eskisinden daha iyi..."
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