

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Atatürk üzerinden muhaliflerce köpürtülmeye çalışılan rejim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimdi tabi Ayasofya'nın açılışıyla birlikte milletimizin on yıllar süren özlemi giderilmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bunu milletin kendisine verdiği yetkiye, Anayasa'nın tanıdığı yetkiyle egemenlik haklarının bir gereği olarak bu kararı aldı. Bu kararı alma süreci başladığı andan itibaren maalesef brileri çıkıp "Atatürk zamanında karar başka türlü alınmıştı, şimdi başka türlü alınıyor" diye Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanının aldığı kararla şimdiki Cumhurbaşkanımızın aldığı karar arasındaki farka gönderme yaparak bir rejim tartışması kışkırtmaya başladı.



Hatta bahsettim bir yayında bir uluslararası ilişkiler profesörü çıktı, "Bu Atatürk'e meydan okumaktır" gibisinden son derece basiretsiz, ahlaksız ve hiçbir şekilde vatanseverlikle ilgisi olmayan bir yaklaşım üretti.





Devletimiz çeşitli zamanlarda farklı kararlar alabilir. Hepsi Türkiye'nin egemenlik yetkisi çerçevesinde kullanılmasıyla alınan kararlardır. Dolayısıyla ne bugünle Atatürk dönemini birbiriyle hesaplaşan iki dönem gibi sunmak doğru şeydir, ne de başka türlü bir rejim tartılması kışkırtıcılığına girmek başka bir şeydir.



"BİZ AYNI AÇIKLAMAYI SADECE YUNANİSTAN'DAN DUYUYORUZ"

Sonra birileri çıktı, "Bununla birlikte Türkiye'de laiklik sona eriyor" dedi. Biz aynı açıklamayı sadece Yunanistan'dan duyuyoruz. Yunanistan'da bir takım radikal, ırkçı papazların yaptığı açıklamalara benzer açıklamaları kendi aydınlarımızdan duymak üzüntü vericidir. Ne yapmışız biz? Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde Türkiye'nin mülkiyetinde olan bir mabedi aslı işlevine döndürmüşüz. Milletimizin talebi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız bu talebe kulak vermiş ve bu çerçevede bu karar gerçekleşmiş. Son derece makul, hukuka uygun, sosyal dokuta uygun bir karar alınmış.

Ayasofya'yı rejim tartışmasına dönüştürmek provokasyondur. Hiç kimse bu ülkede Atatürk'e saygısızlık yapamaz.Demokrasimiz her türlü rejim istismarına kapalıdır. Atatürk'ü kendilerine kalkan yapanlar onu istismar ediyor.