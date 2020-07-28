ÖSYM bir milyonu aşkın kişinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını dün açıkladı ve sınava katılan adayların cevap kağıtlarını erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 2020 YKS tercih kılavuzu da yayımlandı. Tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler 2 ve 4 yıllık üniversite kontenjanları ve taban puanlarını öğrenmek istiyor. Üniversite adayları, güncel kılavuza "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden tüm puanlara ulaşabilirsiniz.

2020-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tablo 3'te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Bu tablodaki programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C'de bulabileceklerdir.