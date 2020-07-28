ÖSYM bir milyonu aşkın kişinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını dün açıkladı ve sınava katılan adayların cevap kağıtlarını erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 2020 YKS tercih kılavuzu da yayımlandı. Tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler 2 ve 4 yıllık üniversite kontenjanları ve taban puanlarını öğrenmek istiyor. Üniversite adayları, güncel kılavuza "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI
ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden tüm puanlara ulaşabilirsiniz.
2020-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Tablo 3'te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Bu tablodaki programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C'de bulabileceklerdir.
TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih süresi, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek
saklayınız.
Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.06.2020 tarihli kararı ile kabul edilmiştir.
ÖSYM, GÜNCEL YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU'NU YAYIMLADI
ÖSYM, güncel 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.
ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.