Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'a yönelik Ayasofya'daki hutbe üzerinden başlatılan saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Ali Erbaş hocanın hutbesinde Atatürk'e dil uzatılması söz konusu değil. Atatürk vakfiyeyi kaldırmış birisi değil. Dönemin şartlarında müze olarak kullanılması için bir karar verilmiş. Tekrar camiye dönüştürülmesiyle ilgili araya bir süre girmiş. Burada Atatürk'e lanet okudu demek iyi niyetli olmaz. Müzeye çevrildikten sonra da Ayasofya korunmaya devam etmiş, bir müze olarak korunmuş. Burada biz de böyle bir şeyi asla kabullenmeyiz. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisidir. Ona bırakın Ayasofya gibi bir yerde, herhangi bir yerde lanet okunmasını doğru kabul etmeyiz.

Bura üzerinden bir rejim tartışması başlatmak suni bir gündemdir. Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. Bizim amacımız halkın demokratik iradesine dayalı tam bağımsız, 2023'te Türkiye'yi olması gereken yere getirmek olmalıdır. Bunlar suni tartışmalardır.

Atatürk'e dil uzatıldı demek, hilafete gidelim demek, bu başarıyı gölgelemek olur.